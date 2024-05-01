Beşiktaş'ta eylem yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta eylem yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Beşiktaş Çarşı'da eylem yapmak isteyen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlere rağmen bir grup Beşiktaş Çarşıya geldi. Burada eylem yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı.

01.05.2024 19:09
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Beşiktaş'ta eylem yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Beşiktaş Çarşı'da eylem yapmak isteyen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlere rağmen bir grup Beşiktaş Çarşıya geldi. Burada eylem yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta eylem yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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