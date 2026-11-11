Beşiktaş'ta iş yerine açılan ateşte 24 yaşındaki kişi öldü, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta iş yerine açılan ateşte 24 yaşındaki kişi öldü, 2 şüpheli yakalandı

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Beşiktaş\'ta iş yerine açılan ateşte 24 yaşındaki kişi öldü, 2 şüpheli yakalandı
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Beşiktaş\'ta iş yerine açılan ateşte 24 yaşındaki kişi öldü, 2 şüpheli yakalandı
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Beşiktaş Kuruçeşme'de bir iş yerine motosikletli iki şüpheliden arkada oturanın açtığı ateşte 24 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliler, dron destekli aramada yaklaşık 3,5 saat sonra koruda saklanırken yakalandı; ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki U.A. hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan iki şüpheli, dron destekli çalışmalar sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda saklanırken yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki kişiden arka koltukta oturan şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri önünde bekleyen Umut A., (24) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Umut A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin kaçarken kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kaçış güzergahında dron destekli arama yapan ekipler, motosikleti kullandığı belirlenen Y.Z. (18) ile silahla ateş ettiği belirtilen M.O.'yu (17), yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda çalıların altına saklanmış halde yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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