Beşiktaş'ta İşçi Konteynerinde Yangın - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İşçi Konteynerinde Yangın

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Beşiktaş'taki inşaat işçilerinin kaldığı konteynerdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

15.01.2025 16:34
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Beşiktaş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 36 katlı lüks bir rezidans inşaatın bahçesinde bulunan ve inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13: 00 sıralarında Beşiktaş Akat Mahallesi Yeşim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ve yapımı devam eden lüks rezidans inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer konteynerde sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın esnasında konteyner içerisinde bulunan 1 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından tedavisi tamamlanan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın esnasında büyüyen alevler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın esnasında çevrede panik oluştuğu görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş\'ta İşçi Konteynerinde Yangın
Kaynak: İHA

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