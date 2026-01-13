Bebek\'teki Baylan Pastanesi\'nin kaçak eklentisi yıkıldı

Beşiktaş Bebek sahilinde bulunan Baylan Pastanesi'nin teras kısmındaki kaçak eklenti ekiplerce yıkıldı.

İstanbul'da izinsiz yapılaşmaya yönelik denetimler sürüyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce arama yapılan Bebek Otel'in kaçak bölümleri dün belediye ekiplerince yıkılmıştı. Beşiktaş Bebek'te bulunan Baylan Pastanesi'nin teras kısmında yer alan ve imalathane olarak kullanılan bölümün imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edildiği tespit edildi. Söz konusu kaçak bölüm, belediye ekiplerince yıkıldı. Boğaz hattındaki denetimlerin ve imara aykırı yapılarla ilgili çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL