Beşiktaş'ta Kaza: Rangers Taraftarı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kaza: Rangers Taraftarı Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Fenerbahçe - Rangers maçı için gelen taraftar, yolculuk sırasında feci bir kaza geçirdi.

06.03.2025 17:16
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Beşiktaş'ta feci kaza kamerada: Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti

Fenerbahçe - Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoçya vatandaşının hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken iki aracın art arda çarptığı İskoçya vatandaşı Christopher Potter isimli Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 sürücü adliyeye sevk edilirken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Olay 04.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bugün oynanacak Fenerbahçe - Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoçya vatandaşı Christopher Potter, dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak için birlikte ticari taksiye bindi. Potter, bir süre sonra para çekmek için ticari taksiyi durdurarak yolun karşısındaki ATM'ye gitti. Para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıkan Potter'a, önce U.Ç. isimli sürücünün ardından H.G. isimli şahsın kontrolündeki araç çarptı. Glasgow Rangers taraftarı olduğu öğrenilen Potter olay yerinde hayatını kaybederken, U.Ç. ile H.G. isimli sürücüler olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücüler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Kaza: Rangers Taraftarı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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