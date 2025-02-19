Beşiktaş'ta Klima Motoru Yangını

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Beşiktaş'ta bir dairenin dış kısmında bulunan klima motorundan yangın çıktı. Alev alan klima motoru itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 2. katında bulunan dairenin dış kısmında bulunan klima motorunda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevlerin yükseldiği klima motoruna ve daireye sıçrayan yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu. - İSTANBUL