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Beşiktaş'ta Konteyner Yangını

Beşiktaş\'ta Konteyner Yangını

Beşiktaş'taki lüks rezidans inşaatında konteynerda yangın çıktı. İtfaiye müdahale ederek söndürdü.

15.01.2025 15:33
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İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 36 katlı lüks bir rezidans inşaatın bahçesinde bulunan ve inşaat işçilerinin kaldığı konteynerda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13: 00 sıralarında Beşiktaş Akat Mahallesi Yeşim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve yapımı devam eden lüks rezidans inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer konteynerlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın esnasında konteyner içerisinde bulunan 1 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından tedavisi tamamlanan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın esnasında büyüyen alevler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın esnasında çevrede panik oluştuğu görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Konteyner Yangını - Son Dakika

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