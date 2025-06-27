Beşiktaş\'ta Restoran Mutfağında Yangın Çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası toparlanan itfaiye erlerinin ise daha sonra İstanbul Boğazı'nda hatıra fotoğrafı çekildikleri görüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Parkı'nda bulunan tek katlı bir restoranın mutfak kısmındaki havalandırma motorunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında restoranda çalışanları yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparak alevleri kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri çalışanlar tarafından söndürülen yangında soğutma çalışması yaptı. Restoranda hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kısa süreli paniğe neden olan yangın sonrası itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangına müdahale eden restoran çalışanları ise daha sonra kalamar ayıklayarak çalışmalarına devam etti.

İtfaiye erleri boğazda fotoğraf çektirdi

Restoranda meydana gelen yangın sonrası söndürme işlemlerini tamamlayan itfaiye erleri sahil kenarına gitti. Güzel havayı ve manzarayı fırsata çeviren itfaiye personelleri ise daha sonra teker teker İstanbul Boğazı'nda hatıra fotoğrafı çekildikleri görüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL