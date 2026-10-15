Beşiktaş'ta sağanakta korunun istinat duvarı çöktü, Portakal Yokuşu kapatıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta sağanakta korunun istinat duvarı çöktü, Portakal Yokuşu kapatıldı

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Beşiktaş\'ta sağanakta korunun istinat duvarı çöktü, Portakal Yokuşu kapatıldı
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Beşiktaş Ortaköy'de dün gece etkili olan sağanak nedeniyle Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı çöktü. Portakal Yokuşu Caddesi'ne düşen molozlar çevredeki binaların girişine isabet etti; olayda ölen ya da yaralanan olmadı, caddenin Ulus istikameti tedbiren trafiğe kapatıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta yoğun sağanak yağış nedeniyle Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı, kenti etkisi altına alan yağışa dayanamayarak çöktü. Duvardan düşen moloz parçaları çevredeki binaların girişine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay nedeniyle Portakal Yokuşu Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yola düşen molozlar kaldırıldı. Caddenin Ulus istikametindeki yol tedbiren trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sağanakta korunun istinat duvarı çöktü, Portakal Yokuşu kapatıldı - Son Dakika
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