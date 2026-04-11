Beşiktaş'ta silahlı saldırıda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Beşiktaş'ta silahlı saldırıda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Beşiktaş\'ta silahlı saldırıda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
11.04.2026 10:56
Beşiktaş Levent'te yaşanan silahlı saldırıda 17 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Levent'te yaşanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. Çatışmada yaralı ele geçirilen 2 saldırganın tedavisi hastanede devam ederken, gözaltına alınan 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'deki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz salı günü Beşiktaş Levent'te polisle silahlı çatışmaya giren 3 saldırgandan 1'i öldürülmüş, diğer 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Yaşanan saldırının ardından yapılan araştırmada saldırganların dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda 2 yaralı saldırganla birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de ifadeleri alınan 15 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli üst düzey güvenlik önlemi altında sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı Çağlayan Yerleşkesi'ne gönderildi. Saldırıda yaralı olarak yakalanan 2 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili daha sonradan gözaltına alınan 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'deki sorgusu da devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta silahlı saldırıda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta silahlı saldırıda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
