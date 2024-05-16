Beşiktaş'ta Tadilat Halindeki Binada Doğal Gaz Patlaması - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Tadilat Halindeki Binada Doğal Gaz Patlaması

Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde tadilat halinde olan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda evde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri çevredeki cam ve beton parçalarını temizledi. Patlamanın olduğu sokak trafiğe kapatıldı.

16.05.2024 10:28
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Beşiktaş'ta tadilat halinde olan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlama anı güvenli kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde tadilatta olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 3. katındaki dairede saat 05.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlamanın etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerin de camları kırıldı. Camlar etrafa savrulurken, beton parçaları da park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri etrafa saçılan cam ve beton parçalarını temizledi. Patlamanın olduğu sokak ise hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Binanı tadilatta olması nedeniyle boş olduğu öğrenildi.

"Bir kişi yaralıydı. Şok halindeydi"

Bir vatandaş, "Okula çocukları hazırlıyordum. Basınçlı bir ses geldi. Herkes sokağa döküldü. Bir kişi yaralıydı. Şok halindeydi" dedi.

Patlama anı kameraya yansıdı

Öte yanan patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle etrafı bir toz bulutunun kaplandığı, binadan kopan parçaların, etrafa saçıldığı ve park halindeki araçların üzerine düştüğü görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Tadilat Halindeki Binada Doğal Gaz Patlaması - Son Dakika

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