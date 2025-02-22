Beşiktaş'ta Uyuşturucu Kovalaması - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Uyuşturucu Kovalaması

Beşiktaş\'ta Uyuşturucu Kovalaması

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı, aracında uyuşturucu bulundu.

22.02.2025 13:03
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Beşiktaş'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, kovalama neticesinde yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, polis ekiplerinin kaçmaya çalışan sürücüyü durdurmak için silah çekerek aracın önüne geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat öğle saatlerinde Beşiktaş Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. yönetimindeki 34 PV 9208 plakalı lüks otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracı ile kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası araç durduruldu. Ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Araçta yapılan detaylı incelemelerde 4,5 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan F.A.'nın o esnada uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün yakalandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin şüpheliyi durdurmak için silah çektiği ve aracın önüne geçtiği anlar görülüyor.

Gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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