Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Beşiktaş\'ta Uyuşturucu Operasyonu
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Motosikletli polis, çamaşır makinesinde gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirirken iki şüpheli yakalandı.

Beşiktaş'ta, motosikletli polis timlerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, çamaşır makinesine kurulan raylı ve mıknatıslı zula düzeneğinde gizlenmiş 37 paket halinde 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucuyu satın almaya geldiğini beyan eden bir şüpheli de yakalanırken, araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz günü saat akşam saatlerinde Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü E.A.'da yapılan kaba üst aramasında ve GBT-UYAP sorgulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, araçtan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine detaylı arama kararı alındı.

Çamaşır makinesine raylı zula düzeneği kurmuşlar

Araçta yapılan aramada, arka bölümde bulunan çamaşır makinesi dikkat çekti. Makinenin üst kapağını inceleyen ekipler, orijinalliğine aykırı mıknatıs ve kablo sistemi bulunduğunu tespit etti. Cep telefonunun mıknatıslı bölüme yaklaştırılmasıyla raylı sistemin açıldığı belirlenirken, oluşturulan gizli bölmede 37 paket halinde toplam 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda şüphelinin üzerinde bulunan 8 bin 400 lira, 5 Gürcistan larisi, 1 cep telefonu ve 1 SIM kart da muhafaza altına alındı.

Uyuşturucuyu almaya geldiğini söyledi

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, bir konuma gidileceğinin anlaşılması üzerine ekipler belirtilen adrese gitti. Burada bekleyen E.İ. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin, E.A.'dan uyuşturucu madde almaya geldiğini beyan ettiği öğrenildi. Öte yandan, E.A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı belirlenirken, trafik ekiplerince ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Evinde de uyuşturucu ve para ele geçirildi

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda E.A.'nın Beylikdüzü'ndeki ikametinde arama yapıldı. Aramalarda araçta ele geçirilenlerle aynı şekilde paketlenmiş 1 paket esrarın yanı sıra 43 bin 100 lira ve 100 dolar nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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