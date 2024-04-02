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Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çok sayıda can kaybının yaşandığı yangın faciasına ilişkin iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

02.04.2024 16:51  Güncelleme: 16:55
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki işletmede çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Beşiktaş'ta yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

3 KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİNİN ARANMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 3 kişinin yakalandığı, 2 kişinin aranmasına ise devam edildiği açıklandı.

Açıklamada, "Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence yerinde çıkan yangın ile ilgili olarak; "Olayla ilgili 5 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, işyeri sahipleri Ş.Ş ve M.M.C. ile mesul müdür İ.Ş. olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer iki şahsın aranmasına devam edilmektedir. Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar ve tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLDU?

Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama olduğu iddia edildi. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

Beşiktaş'ta yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Yangının büyümesiyle kulüp ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 29 kişi can verirken 1 kişi de yaralandı.

Beşiktaş'ta yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Beşiktaş\'taki yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Beşiktaş, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null: tiyatro 0 2 Yanıtla
  • Malata Almanya: Sabah sabah ne gece kulübü be kardeşim ne işiniz var ramazanlıkta öğlen vakti ah ah.. Allah rahmet eylesin 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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