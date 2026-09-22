Beşiktaş\'ta yıkılan binanın bir kısmı çöktü, bitişikteki 4 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın bir kısmı çökerken, bitişikteki 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin duvarı yıkıldı. Sokağa molozların düşmesi paniğe neden olurken, bina tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Muradiye Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bir kısmı çöktü. Çökme sonucu bitişikteki 4 katlı binanın 1'inci katında bulunan daire duvarı yıkıldı. İnşaatın molozları sokağa düşerken, binada yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Zarar gören bina tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara belediye ekipleri tarafından geçici süreyle konaklama konusunda yardım edileceği öğrenildi.

"Çok korktum"

Tahliye edilen binada bulunan Kezban İnce vatandaş çok korktuğunu belirterek, "Kırdılar, döktüler. Burası böyle kaldı. Ondan sonra başladılar kırmaya. Şu haline bakın. Evlerde huzurumuz yok. Çok korktum, uyuyamadım yatak sallanıyor. Duvarlar sallandı. Aşağılar da berbatmış" dedi.