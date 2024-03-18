Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken duramayan otomobil eve daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken duramayan otomobil eve daldı: 2 yaralı

Beşiktaş\'ta yokuş aşağı inerken duramayan otomobil eve daldı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

18.03.2024 19:16
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Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken duramayan otomobil eve daldı: 2 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BND 131 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra sokak üzerindeki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil giriş katta bulunan evin salon kısmına girdi. Olayda 2 kişi yaralanırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise bina içerisine giren aracı olduğu yerden çıkardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken duramayan otomobil eve daldı: 2 yaralı - Son Dakika

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