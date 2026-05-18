Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangın davasında "bilirkişi raporu" gerginliği

18.05.2026 14:47
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davada müştekiler bilirkişi raporunu reddetti, sanık avukatlarıyla tartışma yaşandı ve bir müşteki fenalaştı.

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada "Bilirkişi raporunu reddediyoruz" diyerek tepki gösteren müştekilerle ve sanık avukatları arasında tartışma yaşandı. Bir müştekinin fenalaşması üzerine duruşmaya ara verildi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024'te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilirken, duruşma öncesi adliye önünde toplanan müştekiler ve yakınları son bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Aileler adına yapılan açıklamada bilirkişinin reddi için başvuruda bulunulduğu aktarılarak, "16 katlı bir binanın bodrum katında onlarca sanayi tipi oksijen tüpü, kaynak makineleri ve yanıcı malzemelerin bulunduğu bir ortamın basit tadilat olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. Raporda imzası bulunan bilirkişilerden biri geçmişte belediyede görev yapmıştır. Bu durum tarafsızlık konusunda çelişkilidir. Bu bir kaza değil, olası kasttır" denildi.

Ayrıca İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 14. duruşmaya 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve müştekiler katıldı.

Duruşma esnasında müştekiler, "Bilirkişi raporunu reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine müştekilerle ve sanık avukatları arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bir müşteki fenalaşırken, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

