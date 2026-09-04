Beşiktaş Vişnezade'de yaya-taksi tartışması büyüdü; sürücü yayayı bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Beşiktaş Vişnezade'de yaya-taksi tartışması büyüdü; sürücü yayayı bıçakla yaraladı

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İstanbul Beşiktaş Vişnezade'de yaya geçidinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada taksi sürücüsü Veysel Doğan, yaya Barış Yalçın'ı bıçakla yaraladı. Yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken, sürücü Doğan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Barış Yalçın ile taksi sürücüsü Veysel Doğan arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü, yaya Yalçın'ı kendisinin çektiği bıçakla yaraladı. Yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken, taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü gündüz saatlerinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Vişnezade Mahallesi'nde Tüpraş Stadyumu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre Barış Yalçın yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi, bu sırada taksi sürücüsü Veysel Doğan ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Barış Yalçın'ın taksi şoförü Veysel Doğan'a bıçak çektiği, Doğan'ın yaya Yalçın'ın elindeki bıçağı aldığı, ardından Yalçın'ı bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Yaralanan Yalçın, olayın ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, taksi sürücüsü Veysel Doğan'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş, Vişnezade, Beşiktaş, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş Vişnezade'de yaya-taksi tartışması büyüdü; sürücü yayayı bıçakla yaraladı - Son Dakika

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