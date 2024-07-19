Beslediği sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beslediği sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı

Geniş Video İzle

Antalya'da bir çocuk, sokak köpeğini beslemek için yanına gittiği sırada köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun köpeğe mama verdiği ve köpeğin aniden saldırarak çocuğun elini ısırdığı anlar görülüyor.

19.07.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beslediği sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı... O anlar kamerada

Çocuğun köpeği beslediği ve köpeğin saldırma anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sokak köpeği, kendisini beslemek için yanına gelen çocuğa saldırıp elini ısırdı. Elini güçlükle köpeğin ağzından kurtaran çocuk acı içerisinde kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde 15 Temmuz'da yaşandığı belirtilen görüntülerde, ismi henüz öğrenilemeyen 12-13 yaşlarındaki bir çocuğun, sokak köpeğinin yanına gelerek ona bir poşet dolusu mama verdiği görüldü. Elini uzattığı köpek bir anda saldırarak çocuğun elini ısırdı. Köpeğin ağzından elini güçlükle kurtaran çocuk, o sırada olay yerinden geçen başka bir vatandaşın yanına doğru acı içerisinde kaçtı.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun köpeğe mama verdiği, bir süre sonra yine köpeğe yemesi için işaret ettiği, daha sonra ise oturur vaziyette bulunan köpeğin el uzatılmasıyla birlikte saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Sokak Köpeği, Antalya, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beslediği sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 20:22:00. #1.11#
SON DAKİKA: Beslediği sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement