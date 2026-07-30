Besni\'de Bahçe Yangını: Ağaçlar Zarar Gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen bahçe yangınında bir çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Burunçayır Köyü'ndeki bir bahçede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.