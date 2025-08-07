Besni\'de Gaz Kokusuyla Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir apartmanda çıkan gaz kokusu paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanda hissedilen yoğun gaz kokusundan dolayı durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak binada oturan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede binada doğalgaz kaçağı olduğu belirlendi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde apartmanın doğalgaz hattı kapatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yetkililer gaz kaçağının nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

Vatandaşlar, faciayı önleyen hızlı müdahale dolayısıyla ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN