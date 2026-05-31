Besni\'de Park Halindeki Araç Yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir otomobil yandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde park halindeki bir otomobil alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN