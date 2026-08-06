Besni\'de Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole girdiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yenikent bölgesindeki çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G. idaresindeki 07 ALV 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.