Besni\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinin girişinde C.A., idaresindeki 27 SP 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü C.A., ile araçta bulunan M.B.O. ve M.S., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN