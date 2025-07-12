Beste Açar ve Evren Bölek Magazin Bahane yayınında karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Beste Açar ve Evren Bölek Magazin Bahane yayınında karşı karşıya geldi

Beste Açar ve Evren Bölek Magazin Bahane yayınında karşı karşıya geldi
12.07.2025 08:43
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Magazin Bahane programına telefonla bağlanan Beste Açar ve Evren Bölek, boşanma süreciyle ilgili karşılıklı iddialarda bulundu. Kalaycıoğlu'nun medeni hukuk vurgusu ve tarafların birbirine yönelttiği açıklamalar gündem oldu.

"BOŞANMA DAVASIYLA EVLİLİK BİTER, HERKES ÖZGÜR OLUR"

Gökay Kalaycıoğlu, sürece dair hukukî değerlendirmede bulunarak, "Boşanma davasını açtığın an itibarı ile hayatlarınızda özgürsünüz"dedi. Kalaycıoğlu, Türk Medeni Kanunu'nun Katolik İsviçre Medeni Hukuku'ndan esinlendiğini belirterek, "Dava açıldığı ve üçüncü şahıslara karar hakkı verildiği anda, evlilik birliği fiilen sona ermiş olur" ifadelerini kullandı.

"SOYADIMI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR AMA HALA KİMLİĞİNDE YAZIYOR"

Canlı yayına bağlanan Evren Bölek, Beste Açar'ın kimliğinde hala kendi soyadının yazdığını iddia ederek, "Beste Bölek hâlâ benim soyadımı taşıyor ama Arslan'ı yazmış, kendi kanununu uygulamış" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ALDATAN KENDİNİ ALDATIR, PARA TALEBİNİ KABUL ETMEDİM"

Beste Açar ise sürecin uzamasının temel nedeninin maddiyat olduğunu vurguladı: "Sürecin uzamasının nedeni, karşı tarafın para talebini karşılamamış olmamdır" diyen Açar, "Aldatan kişi, aslında kendini aldatmış olur" ifadelerini kullandı.

Beste Açar ve Evren Bölek Magazin Bahane yayınında karşı karşıya geldi

"HAMİLELİK YALANIYLA BOŞANDIM" İDDİASI

Evren Bölek'in en çarpıcı iddiası ise şu sözlerde saklıydı: "Benim önceki eşimden boşanma sebebim Beste'nin bana hamile olduğunu söylemesiydi, ancak bu doğru değildi." Bu açıklama sonrası stüdyoda sessizlik hakim olurken, tartışma bir süre daha devam etti.

Beste Açar ve Evren Bölek Magazin Bahane yayınında karşı karşıya geldi

3-sayfa, Evren, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beste Açar ve Evren Bölek Magazin Bahane yayınında karşı karşıya geldi - Son Dakika

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