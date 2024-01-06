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Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı - Son Dakika
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Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı

Adana'da, A.A firmasına ait yolcu otobüsü gişelere çarptıktan sonra çıkan yangında 6 kişi yaralandı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı ve içerisinde bulunan yolcular son anda tahliye edilerek kurtarıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı ve otobüs itfaiye tarafından söndürüldü, ancak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı
06.01.2024 - 23:02,
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Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı

ADANA - Adana'da, A.A firmasına ait yolcu otobüsünün gişelere çarpması sonucu çıkan yangında 6 kişi yaralanırken araç demir yığınına döndü.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Pozantı istikametindeki batı gişelerinde meydan geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 01 AAS 601 plakalı yolcu otobüsü gişelerde beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bir anda alev aldı. İçerisinde bulunan yolcular son anda tahliye edilerek ölmekten kurtarıldı. Ancak 6 yolcu yanarak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazada alev topuna dönen otobüs ise itfaiye tarafından söndürüldü. Ancak araç tamamen demir yığınına döndü.

(CNK-FKE-ÖK-Y)

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Pozantı, Tarsus, Adana, Adana, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı - Son Dakika


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