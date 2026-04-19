Beton Mikseri Dereye Uçtu, Sürücü Kayboldu
Beton Mikseri Dereye Uçtu, Sürücü Kayboldu

19.04.2026 14:29
Bitlis'te beton mikseri Hazo Deresi'ne düştü, sürücü Engin Aras sel sularına kapıldı.

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki dereye beton mikseri uçarken, sürücünün ise akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan–Hizan kara yolu üzerindeki Hazo Deresi mevkiinde yaşandı. Tatvan'daki özel bir firmaya ait beton mikseri, Hizan'dan Tatvan istikametine seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü olduğu belirlenen Engin Aras'ın sel sularına kapılarak kaybolduğu değerlendirilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve diğer arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarını başlatılırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak çalışmalara destek veriyor.

Bölgede arama faaliyetleri sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı Dehşet anları kamerada Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup “Çatışmadayız“ diye anons geçti Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup "Çatışmadayız" diye anons geçti!
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
İran’daki toplantıda “Yaşasın Türkiye“ sloganları İran'daki toplantıda "Yaşasın Türkiye" sloganları
Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu

14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
