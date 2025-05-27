Beton Mikseri Feci Kazaya Neden Oldu

Erzurum'da feci kaza: Beton mikseri onlarca araçları biçti
ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde beton mikseri onlarca aracı biçti.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca aracı çarptıktan sonra d
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