Beton mikseri yola beton döke döke ilerledi, o anlar kamerada - Son Dakika
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Beton mikseri yola beton döke döke ilerledi, o anlar kamerada

Esenyurt'ta seyir halindeki bir beton mikseri, yola beton döke döke ilerlerken çevredeki vatandaşların tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Esenyurt mevkinde yaşandı. Sürücüye dakikalarca korna çalınarak tepki gösterildi.

29.02.2024 12:23
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Beton mikseri yola beton döke döke ilerledi, o anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta seyir halindeki beton mikseri, yola beton döke döke ilerlerdi. Çevredeki vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği o anlar ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Esenyurt mevkinde yaşandı. Bir beton mikseri, seyir halindeyken yola beton döke döke ilerledi. Dakikalarca süren olayda vatandaşlar sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Beton mikseri yola beton döke döke ilerledi, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

Esenyurt, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beton mikseri yola beton döke döke ilerledi, o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beton mikseri yola beton döke döke ilerledi, o anlar kamerada - Son Dakika
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