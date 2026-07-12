Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir beton mikserinden yola beton döküldü, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Buhara Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen bir beton mikseri, arkasından yola beton dökerek ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine aracını durduran şoför, beton mikserinin arka kısmını kontrol etti. Yola beton döküldüğünü gören sürücü, yoluna devam etti. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA