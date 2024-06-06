Beton mikserinin çarptığı öğretmen için karanfil bırakıldı - Son Dakika
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Beton mikserinin çarptığı öğretmen için karanfil bırakıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Selçuk öğretmen için okulunda düzenlenen törende meslektaşları tarafından fotoğrafının önüne karanfil bırakıldı. Selçuk öğretmenin eşi, oğlu, abisi ve amcasının da yer aldığı törende, duygulu anlar yaşandı.

06.06.2024 11:19
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Beton mikserinin çarptığı öğretmen için karanfil bırakıldı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Selçuk öğretmen için okulunda düzenlenen törende meslektaşları tarafından fotoğrafının önüne karanfil bırakıldı.

Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Eski Emniyet Kavşağı'nda meydana gelen kazada, beton mikserinin çarptığı bisikletli Selçuk Kaplan isimli öğretmen, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Selçuk öğretmen için meslektaşları okulda bir anma töreni düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen törende Selçuk öğretmen için fotoğrafının önüne karanfil bırakan meslektaşları dua etti.

Selçuk öğretmenin eşi, oğlu, abisi ve amcasının da yer aldığı törende, duygulu anlar yaşandı. Gözyaşlarının aktığı törende konuşan Menaf Hamedoğlu, üzüntülerinin büyük olduğunu ifade ederek, "Kelimelerin tükendiği, insanın ne diyeceğini karıştırdığı zamanlar bunlar. Selçuk hocamız, birlikte çalıştığımız çok kıymetli bir arkadaşımız. İyi bir eğitimci, güzel bir baba ve iyi bir dosttu. Geçirdiği kaza, son derece talihsiz, son derece acı, yürek burkan, insanı derinden yaralayan bir kaza. Bunun acısını atlatabilmek çok zor. Arkadaşlarla onu unutmadığımızı, ona duyduğumuz saygıyı, sevgiyi ve verdiğimiz değerin bir ifadesi olarak kendi aramızda küçük bir anma programı düzenledik. Çocukları ve eşi, ailemizin birer parçası olarak kalmaya devam edecekler. Ona karşı vazifelerimizin hiç bitmeyeceğinin farkında olarak hayatımıza devam edeceğiz. Bu anlamda üzüntümüz büyük ama üzüntümüzü hafifleten bazı şeyler var. Çünkü biz onun anısına, büyüklüğüne saygı duyacak ve sürekli hatırlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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