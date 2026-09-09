Beton pompa aracı Sancaktepe’de karşı şeride geçip 3 araca çarptı; 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beton pompa aracı Sancaktepe’de karşı şeride geçip 3 araca çarptı; 5 kişi yaralandı

Beton pompa aracı Sancaktepe’de karşı şeride geçip 3 araca çarptı; 5 kişi yaralandı
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Sancaktepe’de beton mikserine çarpan beton pompa aracı kontrolden çıkıp karşı şeritteki 3 araca çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı, kazada toplam 5 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde beton mikserine çarpan beton pompa aracı, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. 3 araca çarpıp yol kenarındaki ağaca vurarak durabilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılırken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MKF 401 plakalı beton pompa aracı, inşaat sahasından çıkan beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada beton pompa aracının sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, diğer araçlarda bulunanlarla birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beton pompa aracı Sancaktepe’de karşı şeride geçip 3 araca çarptı; 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beton pompa aracı Sancaktepe’de karşı şeride geçip 3 araca çarptı; 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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