3.Sayfa

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

İSTANBUL - "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yatağında gözaltına alındığına yönelik paylaşım yaparken, Köseler'in polis ekiplerini kapıda takım elbisesiyle karşıladığı görüldü. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç başta olmak üzere 21 şüpheli "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen sanıklar hakim karşısına çıkmış, 13 kişi tutuklanarak Paşakapısı Cezaevi'ne gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye Fesat Karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köseler'in saat 04.00'da yatağında gözaltına alındığına yönelik paylaşım yaparken, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in polis ekiplerini takım elbiseyle kapıda karşıladığı görüldü. Ayrıca Köseler'in sabah saat 06.00'da Ankara'ya tarifeli uçakla gideceği için saat 04.00'te ayakta olduğu, giyinik halde 04.45'te zili çalan polise kapıyı kendi açtığı öğrenildi.