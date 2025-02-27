Beykoz Belediye Başkanı ve 21 Kişi Gözaltında

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç dahil olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarla 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç başta olmak üzere 21 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri Beykoz Belediyesi binası önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. - İSTANBUL