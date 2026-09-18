Beykoz Çubuklu Sahili\'nde sörf tahtasından düşen 2 kişi denizde sürüklendi

Beykoz Çubuklu Sahili'nde sörf tahtası üzerindeki 2 kişi denize düşerek sürüklendi. Sahil güvenlik botu yardımıyla sudan çıkarılan 2 vatandaş kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Olay, sabah saatlerinde Beykoz Çubuklu Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sörf tahtası üzerinde ilerleyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı suya düştü. Düşmenin etkisiyle vatandaşlar denizde sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde sürüklenen vatandaşlar, sahil güvenlik botu ve ekipler yardımıyla sudan çıkarıldı. Vatandaşlardan birinin kolundan hafif yaralandığı öğrenilirken, ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.