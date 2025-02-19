Beykoz'da çete saldırısı: 10 tutuklama - Son Dakika
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Beykoz'da çete saldırısı: 10 tutuklama

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Beykoz'da bir kadın, çete ile eski sevgilisine silahlı saldırı düzenleyerek tehdit etti. 10 kişi tutuklandı.

19.02.2025 17:28
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Beykoz'da akıl almaz plan: Sevgilisine çete ile saldırı düzenledi, 10 kişi tutuklandı

'25 milyon TL ceza kestik, yoksa seni ve aileni öldürürüz' tehdidi

İSTANBUL - Beykoz'da bir kadın, çete üyeleriyle anlaşıp ayrıldığı erkek arkadaşına silahlı saldırı düzenletti. '25 milyon TL ceza kestik, yoksa seni ve aileni öldürürüz' şeklinde tehditlerde bulunan 10 şüpheli tutuklandı.

Beykoz'da M.Ş.isimli iş insanı, ayrıldığı kız arkadaşı M.K. (30)'nın anlaştığı çete tarafından önce tehdit edildi ardından şantaja uğradı. M.Ş.'nin evine silahlı saldırı yapan çete üyeleri, iş insanından 25 milyon lira istedi. M.Ş., kendisine '25 milyon TL ceza kestik yoksa seni ve aileni öldürürüz' şeklinde tehditlerde bulunan şahıslardan şikayetçi oldu. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K.'nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Politika, Saldırı, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da çete saldırısı: 10 tutuklama - Son Dakika

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