Beykoz'da Dronlu Trafik Denetimi: 58 Araca 190 Bin Ceza - Son Dakika
Beykoz'da Dronlu Trafik Denetimi: 58 Araca 190 Bin Ceza

Beykoz\'da Dronlu Trafik Denetimi: 58 Araca 190 Bin Ceza
16.03.2026 23:34
Beykoz'da dron destekli trafik denetimlerinde 58 araca toplam 190 bin 538 lira ceza kesildi.

Beykoz'da polis ekiplerinin dron destekli gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde çeşitli ihlaller yaptığı tespit edilen 58 araca toplam 190 bin 538 lira cezai işlem uygulandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Merkez Mahallesi TEM Kuzey- Güney Katılım yolu ile Atatürk Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde çok sayıda araç kontrol edildi. Dron ile havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde "kaynak yapmak", "yaya geçidi ihlali", "seyir halinde cep telefonu kullanmak", "ters yönde araç kullanmak", "yasak park" ve "trafik işaret ve levhalarına uymamak" gibi ihlaller yapıldığı tespit edildi. Polis ekiplerince 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 58 araca 190 bin 538 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da Dronlu Trafik Denetimi: 58 Araca 190 Bin Ceza - Son Dakika

SON DAKİKA: Beykoz'da Dronlu Trafik Denetimi: 58 Araca 190 Bin Ceza - Son Dakika
