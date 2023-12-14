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Beykoz'da evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı - Son Dakika
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Beykoz'da evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı

Beykoz'da bir evin bacasından çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri inceleme başlattı.

14.12.2023 - 03:57,
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Beykoz'da çatıda çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Beykoz'da bir evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Dumanların yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sırlarında İstanbul Beykoz ilçesi Soğuksu Caddesi üzerinde bir evde yaşandı. İddiaya göre sobadan kaynaklı olarak evin bacasından dumanlar ve alev çıkmaya başladı. Yangın kısa sürede evin çatısına sirayet etti. Evde yaşayan vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Beykoz\'da evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı - Son Dakika
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