Beykoz'da Orman Yangını: Şüpheli Tutuklandı

Beykoz'da ormanlık alana işaret fişeği atarak yangın çıkmasına neden olan şüpheli, 'orman yakma' suçundan tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Beykoz Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki ormanlık alanda işaret fişeğinin atılması sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yangın nedeniyle yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü. Polis ekipleri, işaret fişeğini attığı tespit edilen Alihan A.'yı (22) gözaltına aldı.

"Son kullanma tarihi geçen fişek attım"

Emniyette ifadesi alınan Alihan A., "Babam Yüksel A. gemilerde çalışıyor. Gemilerde kullanılan işaret fişeklerinin son kullanma tarihlerinin geçmesiyle yenilerinin temin edildiğini ve eskilerinin dağıtıldığını duymuştum. Yaklaşık 6 ay önce babam bu fişeklerden birini eve getirmişti. Olay günü ablam fişeği merak ettiğini söyledi. İnternetten kullanım videolarına baktım, ardından fişeği ateşledim. Hesaplayamadığım bir mesafeye fırladı ve sönmeden karşıdaki ormanlık alana indi. Alevler hızla büyüdü. 112'yi 6 kere aradım, ekiplerin yönlendirildiğini söylediler. Yangın yerine gidip tüple müdahale ettim" dedi.

İfadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürülen Alihan A., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli, 'orman yakma' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL