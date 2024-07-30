Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

30.07.2024 12:04
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Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülmeye çalışıldı. Alevlere 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan da müdahale edildi. Orman yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler tarafından kontrol altına alındı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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