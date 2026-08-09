Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Beykoz\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama
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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kök hint keneviri ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beykoz'da bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kök hint keneviri, çok sayıda esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Beykoz'da 5 Ağustos'ta Beykoz Kayarca Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.Ç. (75) ve K.Ç. (39) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan detaylı aramalarda; 117 kök hint keneviri, 288,2 gram kenevir tohumu, 125,25 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 125 adet fişek, 144 adet tüfek kartuşu, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 TL ve bin 200 dolar nakit para ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden K.Ç.'nin Paşabahçe Mahallesi'ndeki ikametinde de arama gerçekleştirdi. Bu adreste ise 20 gram hint keneviri tohumu bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. ve K.Ç., "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet (Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun)", Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti), 191. maddesi (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak) ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun)" suçlarından 6 Ağustos 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza Infaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika

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