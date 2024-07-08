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Beykoz Riva'da yol verme kavgasında bir kişi dövülerek bayıldı

Riva'da yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL - Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak genç bir kişi öldüresiye dövüldü. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Beykoz Riva'da yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil oldu. Kendileriyle kavga eden genci öldüresiye dövüldü. Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülen genç fazla dayanamayarak bayıldı. Yaşanılan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir genç dövülüyor ve genç bayılarak yere düştüğü görülüyor.