Beylikdüzü'nde 2 İETT Özel Halk Otobüsü çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 2 İETT Özel Halk Otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Beylikdüzü\'nde 2 İETT Özel Halk Otobüsü çarpıştı: 2 yaralı
17.07.2026 16:11  Güncelleme: 16:22
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İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 yan yolda aynı yönde giden iki İETT halk otobüsü çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Beylikdüzü E-5 yan yolda aynı yönde ilerleyen 2 İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada, otobüs şoförü ile bir yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii, Avcılar istikameti yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HO 1416 plakalı belediye otobüsü, aynı istikamette giden 34 HO 1492 plakalı belediye otobüsünün aniden durmasıyla arkadan çarptı. Kazada arkada bulunan otobüs şoförü ve araçta bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yan yolda trafik geçici süreyle sağlanamadı. Olay sonrası yaralananlara ilk müdahale ambulansta yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Acil Durum, 3. Sayfa, İnceleme, İstanbul, Ulaşım, Yaşam, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde 2 İETT Özel Halk Otobüsü çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 2 İETT Özel Halk Otobüsü çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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