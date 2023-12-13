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Beylikdüzü E-5 Karayolunda Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5 Karayolunda Otomobil Alev Alev Yandı

Beylikdüzü E-5 karayolunda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Beylikdüzü E-5 Karayolunda Otomobil Alev Alev Yandı
13.12.2023 - 22:16,
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Beylikdüzü E-5 karayolunda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Güzelyurt mevkii Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 DOB 049 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken olay sebebiyle trafik akışında yoğunluk oluştu. Araçtan dumanların yükseldiği o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, Beylikdüzü, Olaylar, İtfaiye, Güvenlik, Trafik, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü E-5 Karayolunda Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5 Karayolunda Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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