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Beylikdüzü E-5'te motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden kurtuldu - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5'te motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden kurtuldu

Beylikdüzü E-5'te seyir halindeyken dengesini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden kurtulurken, o anlar kask kamerasına yansıdı. Olayda yara almadan kurtulan sürücünün durumu sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

Beylikdüzü E-5\'te motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden kurtuldu
11.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:31
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Beylikdüzü E-5'te seyir halindeyken dengesini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden kurtulurken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 Haramidere Metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosikletli kadın sürücü, bozuk yol sebebiyle dengesini kaybederek düştü. Yola savrulan motor, birkaç metre sürüklendikten sonra durdu. Düşen sürücü, seyir halindeki herhangi bir araca çarpmadan kıl payı ölümden döndü. Olay sonrası bir sürücü durarak kadına yardımcı olurken olay yerinden geçerken kazayı gören sağlık ekipleri sürücünün durumunu kontrol etmek için durdu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün o anları ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü E-5'te motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden kurtuldu - Son Dakika


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