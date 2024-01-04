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Beylikdüzü'nde 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı, güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı, güvenlik kamerası kaydetti

Beylikdüzü'nde bir çocuk, fırından çıkıp babasının yanına giderken araba çarptı. Çocuğun havada savrulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrasında çocuk hastaneye götürülerek tedavi edildi.

Beylikdüzü\'nde 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı, güvenlik kamerası kaydetti
04.01.2024 - 13:54,
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Beylikdüzü'nde 10 yaşındaki çocuğa fırından çıkıp babasına yanına giderken araba çarptı. Babasının gözü önünde çocuğun metrelerce havaya savrulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula gitmeden önce fırına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, yolun karşısında bekleyen babasının yanına giderken araba çarptı. Aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu. Olayı gören babası çocuğu araçla hastaneye götürdü. Kolunda ve kalçasında ezikler olan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun elinde poşetle koşması ve aracın çarpması yer aldı.

Kazayı gören Hasan Yılmaz isimli bir vatandaş, "Geçen hafta sabah çocuklar okula giderken poğaça simit almaya geliyor. O sırada yukarıdan gelen araç çocuğa vurdu. Çocuğun sağ tarafı hasar aldı. Babası götürdü çocuğu. Çocuk 9 yaşlarındaydı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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