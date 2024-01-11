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Beylikdüzü'nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar

Beylikdüzü'nde maskeli 4 hırsız, bir kuyumcudan 4 dakikada yaklaşık 1 buçuk kilo altını yanına getirdikleri çuvallara doldurarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü\'nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar
11.01.2024 - 20:15,  Güncelleme: 20:19
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Beylikdüzü'nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde maskeli 4 hırsız, bir kuyumcudan 4 dakikada yaklaşık 1 buçuk kilo altını yanına getirdikleri çuvallara doldurarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay gece saat 04.00 sıralarında Barış Mahallesi Palmiye Sokak'ta bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre maskeli 4 hırsız kepengi ve camları kırarak işyerine girdi. Hırsızlar 4 dakika içerisinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını yanına getirdikleri çuvallara doldurdu. Ardından dışarı çıkan hırsızlar geldikleri araçlara binerek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı işyerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin önce kepengi daha sonra camı kırarak içeri girdikleri görüldü. İçeride yaklaşık 4 dakika kalan şüphelilerin tezgahta bulunan altınları alarak uzaklaştığı da kaydedildi.

"Kepenkleri kırıp soymuşlar"

Soygunun gerçekleştiği kuyumcunun komşusu olan Mustafa Yılmaz, "Komşumuzun kuyumcu dükkanını soymuşlar. Soygun gece saat 04.00 sıralarında olmuş. Ekmek almaya indiğimizde baktık ki bir kalabalık var. Hırsızlığın ardından olay yeri inceleme geldi. Parmak izi ve güvenlik kamera görüntülerini aldılar. Sonuçlar bekleniyor inşallah failler yakalanır. Kamera görüntülerine baktığımızda yüzleri kapalı üç kişi görünüyor. Komşumuzun söylediğine göre beyaz bir araba geliyor. Aracın içinde bir kişi var deniyor. Tahminen yüzleri maskeli toplam dört kişi beyaz elbise giymişler. Kameradan baktığımız kadarıyla kepenkleri kırmışlar. Olay aşağı yukarı üç dört dakikada olmuş. Tezgahta ne varsa almışlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını böyle çaldılar - Son Dakika


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