Beylikdüzü'nde drift iddiasıyla 3 otomobile çarpan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde drift iddiasıyla 3 otomobile çarpan sürücü gözaltına alındı

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Beylikdüzü'nde drift yaptığı iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken olayda yaralanan olmadı, 3 otomobil ağır hasar aldı; o anlar motosikletli tarafından kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde drift yaptığı iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazadan sonra kaçmak isteyen sürücüyü kovalayan motosikletlinin o anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi Çiftlik Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, drift yaptığı öğrenilen 34 KSL 99 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı. Şahıs, yaşanan kazanın ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçlara çarpıp kaçan sürücünün aracının plakasının olay yerinde olduğunu tespit etti. Sürücü, kısa sürede yakalanırken yaşanan olayda yaralanan olmadığı, 3 otomobilin ise ağır hasar aldığı belirtildi. Yakalanan sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaçan sürücüyü motosikletle kovaladı

Öte yandan, olaya şahit olan bir motosikletli, drift yaparken kazaya neden olan sürücünün kaçtığını fark edince peşine takıldı. Yaşanan o anları ise saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, sürücünün kaçtığı anlar yer aldı.

"2 gün önce eşime doğum günü hediyesi almıştım. Araç bu hale geldi"

İki gün önce eşine doğum günü hediyesi olarak aldığı otomobil pert olan Muhammet Yeni, "Alkollüymüş arkadaşlar. Burada 3 - 4 tane araca çarptılar. Bizim aracımız zaten pert oldu. Aracı alalı daha 2 gün oldu. Eşime doğum günü hediyesi almıştım. O da bu hale getirdi aracı. Gördüğünüz gibi pert oldu araba. Alkollü sürücü drift yaparken zaten olay gördüğünüz gibi. Kaçarken polisler yakalamış. Polisler şahsı alırken de direnmiş zaten" dedi.

"Balkondaydım bir gümbürtü koptu"

Abisinin otomobilinin hasar gördüğünü ifade eden Yahya Berkay Kesici, "Ben balkondaydım o sırada bir gümbürtü koptu. Bir lastik sarma sesi duyduk. Buradaki de abimin arabası. Burada sağ olsun genç arkadaşlar hemen telefonla kayıtlar aldılar. Plakayı alabildik. Sonra şahıslar kaçmış. İki kişilermiş. Şu anda da durumu bu. Polisler resimleri çekti. İnsanların telefonlarını aldı. Haber bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Beylikdüzü3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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