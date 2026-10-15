Beylikdüzü\'nde E-5\'te kaygan yolda yan yatan kamyonda sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı

Beylikdüzü'nde E-5'te kaygan yolda yan yatan kamyonda sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sıkışan sürücü, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
E-5 Karayolunda kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak yan yattı.
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak yan yattı. Çarpma sonucu sıkışan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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