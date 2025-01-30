Beylikdüzü\'nde Ekmek İmalathanesi Yangını

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.20 sıralarında Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 3. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı iş hanının zemin katında faaliyet gösteren ekmek imalathanesinde çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın alt katında çıkan yangın bir anda büyüyerek en üst kata kadar ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL